Мининфраструктуры объявило конкурс на 58 новых автобусных маршрутов

В рамках реализации реформы автобусных перевозок министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс на 58 межобластных маршрутов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

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По его словам, первыми результатами реформы стали продление разрешений перевозчикам в случае обновления ими подвижного состава и отсутствия нарушений, а также открытие автостанций по упрощенным правилам.

“Теперь мы проведем первый конкурс на 58 маршрутов по новым, прозрачным правилам и по заявительному принципу. Не несколько тысяч долларов чиновнику, не маршруты и автобусные компании чиновника, которые выигрывают со старыми автобусами или вообще без их наличия у компаний, которые давно на рынке и вложили не один миллион гривен в парк, а: заполнил документы, отвечаешь всем требованиям – получил маршрут”, – написава он.

По мнению Омеляна, этот конкурс должен стать “ощутимым шагом навстречу бизнесу”. Кроме того, министр напомнил о количестве пассажирских мест в автобусах.

“Чтобы никто не забыл требования по классности: на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места пассажировместимостью не менее 18 мест. На длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимостью не менее 30 мест”, – подчеркнул он.

Омелян отметил, что новые автобусные маршруты не открывали с 2013 года.