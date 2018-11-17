Владельцы "еврономеров" вновь протестуют в центре столицы

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вновь перекрыли правительственный квартал Киева.

Автомобилисты устроили акцию протеста возле Верховной Рады, Кабинета Министров и Администрации Президента.

Митингующие принесли транспаранты с требованиями отменить законопроекты 8487 и 8488, которые, по их мнению, были приняты без учета требований активистов.

Также к площади Конституции притащили на эвакуаторе сожженный ранее автомобиль главы “Авто Евро Силы”.

Теперь участники продолжают съезжаться к правительственному кварталу и движение уже существенно затруднено, а на улице Грушевского возле ВР совсем перекрыто.