Владельцы "еврономеров" вновь протестуют в центре столицы

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вновь перекрыли правительственный квартал Киева.
Автомобилисты устроили акцию протеста возле Верховной Рады, Кабинета Министров и Администрации Президента.
Митингующие принесли транспаранты с требованиями отменить законопроекты 8487 и 8488, которые, по их мнению, были приняты без учета требований активистов.
Также к площади Конституции притащили на эвакуаторе сожженный ранее автомобиль главы “Авто Евро Силы”.
Теперь участники продолжают съезжаться к правительственному кварталу и движение уже существенно затруднено, а на улице Грушевского возле ВР совсем перекрыто.