Торговая сделка США и Китая на грани провала — Bloomberg

Вице-президент Майк Пенс заявил, что США не торопятся завершить торговую войну и “не изменят курс, пока Китай не изменит свое поведение”.

Об этом пишет Bloomberg.

Со времени развала СССР в начале 1990-х годов страны Юго-Восточной Азии пытались избежать участия в конфликтах между ведущими державами. Администрация Трампа делает эту задачу все более сложной.

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Атаки США на КНР усилились с выступлениями вице-президента Майка Пенса в ходе завершившейся недели саммитов, особенно на фоне его призыва к другим государствам избегать кредитов, в результате которых они были бы должны Китаю.

Он сказал, что США не торопятся завершить торговую войну и “не изменят курс, пока Китай не изменит свое поведение”, – это тревожная перспектива для региона, в значительной степени зависящего от экспорта.

“Риторика Пенса вызывает довольно большое беспокойство, поскольку показывает, что мы движемся к такой геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой выигрыш одного будет проигрышем другого”, – говорит Джонатан Прайк, специалист по Тихоокеанскому региону в сиднейском аналитическом центре Lowy Institute.

“Большие надежды на сближение Китая и США становятся все более далекими от действительности”, – добавляет он.

На встречах в Сингапуре и Папуа-Новой Гвинее не было признаков того, что президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин достигнут соглашения в ходе переговоров на саммите “Группы двадцати” в Аргентине через несколько недель.

На саммите АТЭС, который завершился в воскресенье, лидеры не договорились об итоговом заявлении, что свидетельствует о напряженности, возникшей после угрозы Трампа ввести новые пошлины вдобавок к уже принятым тарифам на импорт китайских товаров стоимостью 250 миллиардов долларов.

Си ответил введением пошлин на американскую продукцию в объеме 110 миллиардов долларов.