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Geely займется строительством сверхскоростного поезда

Geely займется строительством сверхскоростного поезда

Компания Geely и государственная китайская аэрокосмическая корпорация CASIC подписали договор о совместном создании сверхскоростного поезда, который сможет перемещаться со сверхзвуковой скоростью.

Соглашение между сторонами было подписано на авиакосмической выставке в Чжухае 7 ноября.

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Документ, однако, не содержит четких сроков или объемов инвестиций для реализации амбициозного проекта. Известно, что соглашение между Geely и CASIC предусматривает использование при создании поезда двух технологий – магнитной левитации и разрежения воздуха в трубопроводе, по которому будет курсировать поезд.

Отмечается, что CASIC уже работает над проектом системы, в которой поезда, рассчитанные на движение со скоростью 1000 км/ч, будут перевозить как пассажиров, так и грузы.

По материалам Центр транспортных стратегий
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