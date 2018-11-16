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Робомобили Ford займутся доставкой товаров из супермаркетов Walmart

Робомобили Ford займутся доставкой товаров из супермаркетов Walmart

Компания Ford объявила о партнёрстве с Walmart — крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли: речь идёт о развитии сервисов на основе коммерческих самоуправляемых автомобилей.

Сообщается, что в рамках сотрудничества роботизированные машины Ford начнут доставлять товары из супермаркетов Walmart. В настоящее время Walmart уже предлагает доставку продуктов питания с помощью различных сервисов. Это направление стремительно развивается: к концу года возможность доставки заказа из Walmart будет доступна в 800 супермаркетах сети в 100 крупных городах США.

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Ожидается, что сотрудничество с Walmart поможет автогиганту Ford понять, какие товары могут быть доставлены с помощью роботизированных автомобилей и выяснить, какие проблемы могут препятствовать успешной доставке с помощью беспилотников.

Одной из задач является оптимизация внутреннего пространства автомобиля с целью наиболее эффективной доставки товаров разных категорий. Очевидно, что заказы в супермаркетах будут отличаться большим разнообразием: это могут быть как скоропортящиеся продукты питания, так и товары с длительным сроком хранения. Кроме того, необходимо учесть возможность доставки по нескольким адресам в рамках одной поездки.

В ближайшие два месяца Ford будет тесно сотрудничать с Walmart. Партнёры намерены изучить, как рядовые потребители будут относиться к доставке товаров при помощи беспилотников. Полученные результаты помогут к 2021 году разработать дизайн автономного автомобиля, специально предназначенного для коммерческого использования.

По материалам 3dnews.ru
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