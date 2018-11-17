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Intel откроет центр разработки графики

Intel откроет центр разработки графики

Intel заложила новый центр по исследованию и разработке графики, оборудования и программного обеспечения в Индии.

В новом исследовательском центре будет работать более 1500 человек, причём изначально компания создаёт его с прицелом на дальнейшее расширение количества сотрудников.

Немало руководителей компании в области GPU работают в Бангалоре, Intel полагает, что новый шаг поможет ускорить вывод продуктов на рынок.

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Глава подразделения развития графики Раджа Кодури сказал, что это будет один из важных исследовательских центров. Кодури занимается графикой и имеет связи с Индией, логично расположить центр именно там – не говоря уже о том, что труд специалистов в развивающихся странах относительно более дешевый. Intel стремится получить в свои руки мощный инструмент, который бы позволил в перспективе составить достойную конкуренцию NVIDIA и AMD в области графических ускорителей.

NVIDIA доказала, что вложения в исследования и разработку – это ключ к прорыву и лидерству на рынке. Для полупроводниковых компаний ни одна копейка, вложенная в R&D, не может считаться потраченной впустую, и такие траты совершенно необходимы, чтобы оставаться на передовой в гонке высокопроизводительных массовых процессоров.

Intel планирует выходить на рынок дискретных графических ускорителей примерно в 2020-2021 годах, когда будут готовы архитектуры Arctic Sound и Jupiter Sound. Это кодовые имена будущих ускорителей Intel. Arctic Sound станет первым поколением dGPU и будет принадлежать к 12-му поколению Intel Graphics.

По материалам 3dnews.ru
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