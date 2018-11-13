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Intel представил флешку с нейросетью

Intel представил флешку с нейросетью

Intel на своей первой конференции для разработчиков искусственного интеллекта в Пекине представит флешку Neural Compute Stick 2 с мощной нейросетью внутри, которая позволит упростить и ускорить разработку устройств интернета вещей и других устройств с ИИ.

Neural Compute Stick 2 разработана дочерней компанией Intel под названием Modius. Разработчики смогут использовать вычислительные мощности устройства для создания и обучения любых типов нейросетей. Мощность флешки составит 100 Гфлопс при расходе энергии всего в 1 Вт.

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Кроме того, устройство можно подключить к любому гаджету (например, к камере GoPro или компьютеру), и оно станет умнее: сможет реагировать когнитивно или интеллектуально, в соответствии с тем, что видит камера, и с данными из иного источника. Устройство может принимать собственные решения без обращений к облаку, самостоятельно.

Neural Compute Stick 2 будет стоить $100. Для использования нужно иметь выход USB 3.0. Точная дата начала продаж флешки не раскрывается.

Ранее инженеры из университета Калифорнии представили «интернет ушей» — набор датчиков, которые подобно человеческому уху улавливают вибрации и звуки. Система способна распознать движения владельца дома и отличить его от вора.

По материалам hightech.fm
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