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В Японии представили карту дорог для летающих машин

В Японии представили карту дорог для летающих машин

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии представило проект для введения в практическое использование летающих машин в 2020 году. Аппараты будут использоваться для перевозки пассажиров и грузов.

Основные воздушные «дороги» пройдут над горными массивами и отдаленными островами. Предусматривается доставка грузов и пассажиров.

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Личные воздушные машины планируют разработать в 2030-х годах.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на совещании было предложено, чтобы автомобили нового поколения использовались также для оказания первой помощи и чрезвычайного реагирования на стихийные бедствия.

Было согласовано, что летающие машины смогут быть задействованы в любой точке земного шара. Вместе с тем в министерстве отметили необходимость единой стандартизации данного вида транспорта и правил пользования воздушными путями.

По материалам Комментарии
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