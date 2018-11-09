В Японии почта начала доставлять документы дронами

Японской почтовый оператор Japan Post запустил службу доставки документов дронами в префектуре Фукусима.

Это первая подобная служба в стране.

В Японии до недавнего времени существовали довольно жесткие правила, регулирующие правила полетов беспилотников: оператор должен постоянно наблюдать за его полетом.

По новым правилам, которые вступили в силу в сентябре, полет беспилотника может продолжаться за пределами прямой видимости, если его безопасность можно обеспечить удаленными средствами — например, если оснастить дрон камерой для прямой трансляции.

После этого почтовый оператор Japan Post впервые в стране организовал перевозку документов и почты с помощью беспилотников.

Для тестовой доставки беспилотник привез детские рисунки и новогодние открытки из одного офиса компании в другой. Они находятся девять километров друг от друга в городах Минамисома и Нами. Полет длился 15 минут. Теперь оператор планирует использовать беспилотники регулярно.

Сначала почтовый оператор будет доставлять почту и рекламные буклеты между офисами компании. Но в дальнейшем в компании рассчитывают открыть регулярную доставку документов, которая будет осуществляться в течение шести суток в месяц и, при необходимости, дважды в день.

Компания будет использовать беспилотные аппараты, способные развивать скорость до 54 километров в час и перевозить до двух килограммов грузов.