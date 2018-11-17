5G заработает в Великобритании в 2019 году в 16 городах

Крупнейший британский оператор сотовой связи EE намерен запустить сеть 5G в коммерческое использование уже в 2019 году. Компания не станет ограничиваться каким-то одним городом, покрыв сетью нового поколения сразу 16.

В первую очередь 5G появится в крупнейших населенных пунктах, включая Белфаст, Кардифф, Эдинбург и Лондон, за ними последуют Бирмингем и Манчестер.

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Оператор сфокусирует усилия по развертыванию необходимой инфраструктуры в местах с наибольшей деловой активностью и скоплением людей.

Отмечается, что EE присоединится к другим крупным европейским сотовым операторам, намеренным начать коммерческую эксплуатацию 5G-сетей в 2019 году.