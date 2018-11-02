СМИ узнали, когда Apple выпустит первый iPhone с поддержкой 5G

Первые смартфоны с поддержкой 5G должны появиться в 2019 году, но не стоит надеяться, что среди них будет iPhone.

Как утверждает ресурс Fast Company, ссылаясь на анонимный источник, Apple намерена включиться в эту гонку в 2020 году.

По имеющейся информации, американская компания собирается использовать модем Intel 8161 в линейке своих смартфонов 2020 года.

В частности, сообщается, что на данном этапе Apple работает с модемом Intel 8060, однако уже столкнулась с проблемами рассеивания тепла, что в свою очередь вызывает перегрев и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Тем не менее, несмотря на все недовольства, купертиновцы вряд ли снова обратятся к Qualcomm.

Появились слухи, что Apple ведёт переговоры с MediaTek о поставке 5G модемов, но только в качестве резервного плана в случае, если Intel не решит проблемы со своими модемами.

Apple вполне ожидаемо отказалась от комментариев, но, как говорится, дыма без огня не бывает.

В целом, это соответствует стратегии компании, которая всегда впереди, когда речь идёт о мобильных технологиях, но редко бывает первой, если дело касается сотовой связи. Так, например, поддержка LTE появилась на смартфонах Apple только с выходом iPhone 5. Вполне вероятно, что компания выжидает, когда технология созреет. На текущий момент известно, что новый чип Intel 8161 изготавливается с использованием 10-нм техпроцесса.

Ожидается, что первые смартфоны с поддержкой 5G будут представлены на выставке MWC 2019, которая традиционно пройдёт в Барселоне в феврале следующего года.