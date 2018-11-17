Украина снизила экспорт зерновых на 12%

Украина в январе-сентябре текущего года снизила экспорт зерновых на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 28 млн тонн на общую сумму 4,8 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики.

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Отмечается, что объемы стоимости поставок снизились лишь на 2% – до 4,8 млрд долл. США.

В частности, за девять месяцев текущего года за границу было поставлено 11,2 млн тонн пшеницы на сумму 2 млрд долл., кукурузы – 13,7 млн тонн на 2,3 млрд долл., ячменя – на 2,5 млн тонн на 0,5 млрд долл.

Самыми крупными импортерами украинского зерна в этом году остались страны Африки, Азии и Европы.

Также сообщается, что больше всего украинского зерна за девять месяцев текущего года закупил Египет, доля которого в общем экспорте украинских зерновых в январе-сентябре 2018 года составила 11,5% объемов стоимости поставок. Заметные доли в украинском экспорте зерновых пришлись на Китай (8,8%), Испанию (7,3%), Нидерланды (7%), Индонезию (5,9%), Саудовскую Аравию (5,7%) и Италию (5%). Эксперт отметил, что вместе с Тунисом, Израилем и Филиппинами эти страны приносят более чем две трети доходов от всего экспорта зерновых из Украины.