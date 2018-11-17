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В мире спрогнозировали дефицит сахара

В мире спрогнозировали дефицит сахара

В 2019/2020 маркетинговом году (МГ) на мировом рынке ожидается незначительный дефицит сахара.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Rabobank, пишет Укрцукор.

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Отмечается, что в Бразилии слабый реал испытал влияние длительной политической неопределенности, что поддерживало и стимулировало экспорт сахара. Однако, избыток сахара давит на мировые цены.

Сахар, скорее всего, будет торговаться в “ценовом” канале, но в следующем году ценам придется стимулировать увеличение производства сахара в Бразилии.

По прогнозу Rabobank, в 2018/2019 МГ баланс спроса и предложения сахара выглядит достаточно уравновешенным, а вот в 2019/2020 МГ ожидается незначительный дефицит на мировом рынке сахара.

По материалам НВ
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