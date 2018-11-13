Искусственный интеллект Huawei поможет обеспечить сетевую безопасность

Компания Huawei задействует искусственный интеллект (ИИ) для повышения уровня безопасности компьютерных сетей и борьбы с кибератаками нового типа.

Исследования говорят о том, что количество преступлений в области информационных технологий стремительно растет. Злоумышленники берут на вооружение всё более хитроумные инструменты, а также осваивают новые направления, такие как Интернет вещей и «умные» устройства.

В то же время классические методы защиты работают недостаточно эффективно. Зачастую традиционные средства обеспечения информационной безопасности попросту не справляются с новыми угрозами.

С целью улучшения ситуации в сфере IT-безопасности Huawei планирует задействовать передовые инструменты анализа больших данных и системы искусственного интеллекта. Речь идёт о комплексном решении SDSec.

Сообщается, что SDSec — это трёхуровневая система активной сетевой защиты на основе новейших разработок. На первом уровне проводится анализ трафика с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и обработки больших данных: весь подозрительный сетевой контент и потенциально опасные файлы отправляются на карантин.

На втором уровне разворачиваются центр управления безопасностью и центр управления сетью, разработанные Huawei для различных сценариев: они могут централизованно управлять политиками безопасности во всей сети, организовывать службы безопасности и быстро развёртывать их на базе пользовательских сервисов и приложений.

Наконец, третий уровень — это непосредственно IT-инфраструктура, включающая различное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, серверы и системы хранения, беспроводные устройства).

«Такой подход к обеспечению сетевой защиты позволяет значительно сократить среднее время обнаружения и восстановления инфраструктуры, а общие затраты на управление и поддержание ИТ в адекватном состоянии снизить на 80%», — утверждает Huawei.