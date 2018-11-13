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Порошенко утвердил соглашение с ЕС о €1 миллиарде помощи

Порошенко утвердил соглашение с ЕС о €1 миллиарде помощи

Президент Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины “О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро)”, который был принят Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 года”, – говорится в сообщении.

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В АП напомнили, что эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей главы государства с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита “Восточное партнерство” 23 ноября 2017 года в Брюсселе и 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 года в Киеве.

Отмечается, что реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

“Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбе с коррупцией, осуществлению малой приватизации, управлению государственными предприятиями, корпоративному управлению в государственных банках и банковскому надзору, дальнейшим реформам в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты”, – подчеркнули в АП.

По материалам УКРИНФОРМ
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