МВФ предполагает, что Украина получит транш по новой программе до конца года

Исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша до конца года.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

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“Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (Фонда – ред.) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной – ред.) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению”, – отметил представитель МВФ.

Он также обратил внимание, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы stand-by.

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то другие условия для получения Украиной первого транша, Райс отметил, что с момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло. В частности, по его словам, речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.