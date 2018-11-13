Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 169 0

МВФ предполагает, что Украина получит транш по новой программе до конца года

МВФ предполагает, что Украина получит транш по новой программе до конца года

Исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша до конца года.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Читайте также: МВФ и ВБ отмечают слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией

“Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (Фонда – ред.) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной – ред.) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению”, – отметил представитель МВФ.

Он также обратил внимание, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы stand-by.

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то другие условия для получения Украиной первого транша, Райс отметил, что с момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло. В частности, по его словам, речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина