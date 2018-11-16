Mercedes-Benz начал выпуск водородного электромобиля

Mercedes-Benz начал выпускать уникальный гибридный автомобиль GLC F-Cell, который может работать как на электричестве, так и на водороде.

Первые модели автомобиля уже получили избранные клиенты на немецком рынке. К ним относятся национальные и региональные министерства, компании Air Liquide, H2 Mobility, Deutsche Bahn немецкие железные дороги и другие. Частным компаниям и остальным клиентам автомобиль будет доступен для заказа с весны 2019 года.

Mercedes-Benz GLC F-Cell имеет два резервуара объемом 4,4 кг водорода, которые можно заполнить за три минуты. Запас хода автомобиля на водороде – 430 км, а аккумулятор емкостью 13,5 кВт⋅ч обеспечивает дополнительные 51 км запаса хода.

Водородный плагин-гибрид GLC F-Cell имеет несколько режимов работы:

Hybrid – автомобиль потребляет энергию от обоих источников энергии, оптимальное распределение расходов между двумя источниками энергии;

F-Cell – аккумулятор сохраняет заряд, работают топливные ячейки, этот режим идеально подходит для поездок на большие расстояния;

Battery – электрокар питается только от аккумулятора, это идеальный режим для коротких расстояний;

Charge – режим зарядки, в котором зарядка аккумулятора имеет приоритет, например, для того чтобы максимально зарядить его перед ближайшей водородной заправкой или создать резерв мощности.

Во всех режимах работает система рекуперации энергии, которая позволяет восстанавливать энергию во время торможения.