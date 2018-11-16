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В Испании планируют закрыть семь АЭС

В Испании планируют закрыть семь АЭС

Власти Испании рассчитывают с 2023 до 2028 года закрыть семь действующих в стране атомных электростанций.Также власти не намерены продлевать лицензии атомных электростанций, срок эксплуатации которых достигнет 40 лет.

Об этом заявил государственный секретарь по энергетике Хосе Домингес.

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Согласно планам, АЭС Almaraz I будет закрыта в сентябре 2023 года, Almaraz II в июле 2024 года, Ascу I в декабре 2024 года, Cofrentes в марте 2025 года, Ascу II в марте 2026 года, Vandellуs II в марте 2028 и Trillo в августе того же года.

“Мы будем вести переговоры, чтобы закрытие проходило в согласии с предприятиями и последовательно, с гарантиями для последующего демонтажа”, — указал он.

К слову, в новом бюджете ЕС намечено выделить на работы по закрытию испанских АЭС до 780 млн. евро. А также повышение национального совместного финансирования с 14% до 20%.

По материалам Ура-информ
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