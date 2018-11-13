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Гройсман отчитался о росте зарплаты врачей

Гройсман отчитался о росте зарплаты врачей

Премьер-министр Владимир Гройсман в рамках рабочей поездки в Винницкой области пообщался с медиками и убедился, что они довольны результатами медицинской реформы в государстве.

Об этом глава правительства написал в Тwitter.

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“Пообщался с врачами, услышал от них положительные отзывы о реформе. Особенно о росте зарплат. Это хорошая мотивация для нас продолжать изменения и для врачей – работать лучше”, – заявил Гройсман.

Он посетил Винницкий центр первичной медико-санитарной помощи № 1 и убедился, что очередей в амбулатории нет. Записаться к врачу можно по телефону, через интернет или на месте через систему записи. “Очень удобно, особенно родителям с малышами”, – отметил Гройсман.

“С врачами центра подписаны почти 32 тыс. деклараций. Средняя зарплата врача выросла до 14,6 тыс. грн, медсестры – до 8,7 тыс. грн и еще будет расти”, – добавил он.

Гройсман убежден, что введенные правительством изменения в системе здравоохранения уже имеют положительные результаты и для врачей, и для пациентов.

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По материалам Слово и Дело
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