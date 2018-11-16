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В Нидерландах придумали поезда-коворкинги, в которых можно будет работать по пути на работу (фото)

В Нидерландах придумали поезда-коворкинги, в которых можно будет работать по пути на работу (фото)

Нидерландский железнодорожный оператор NS разработал дизайн поезда-коворкинга, в котором пассажиры смогут комфортно расположиться и поработать.

С помощью таких поездов авторы идеи хотят разгрузить забитые в час пик обычные вагоны. Поезда-коворкинги, где можно удобно работать, позволят некоторым пассажирам официально начинать свой рабочий день уже в пути. По логике создателей проекта, это значит, что часть людей сможет выезжать на работу позже или уходить домой раньше.

Такие поезда будут оборудованы столами (за одними можно будет работать сидя, за другими – стоя) и переговорными комнатами, где пассажиры смогут устраивать совещания. Компания намерена реализовать этот проект хотя бы частично к 2021 году.

По материалам Центр транспортных стратегий
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