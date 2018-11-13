Борьба с лжесубсидиантами: Розенко рассказал, кого отсеяли из системы

Месяц назад Камбин внес изменения в новую систему субсидий, в результате большое количество людей выпало по объективным обстоятельствам.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Читайте также: Украинские семьи смогут выбрать между льготами на коммуналку и субсидией

“На сегодня уже некоторые наши защитные идеи сработали. И мы видим, что достаточно большое количество людей выпали из системы субсидий по объективным причинам. Например, то, что человек имеет достаточно хорошую квартиру и сдавал ее в аренду, получал за это средства, но вместе с этим получал субсидию. И второе – это люди, которые имеют высокие теневые доходы, имеют люксовые автомобили, достаточно большую люксовую жилую площадь и получали субсидию. То есть эту часть субсидиантов мы отсеяли”, – сказал политик.

Розенко также отметил, что к новой системе субсидий было очень много претензий.

“Месяц назад Камбин все-таки внес изменения в новую систему субсидий, мы поправили очень много моментов и по безработным, и по уплате единого социального взноса, и по отношению к людям, которые прописаны, но не проживают. Мы дали больше полномочий местным органам власти – разрешать спорные вопросы. Поэтому на сегодня, на мой взгляд, есть все возможности, чтобы человек, нуждающийся в реальной помощи, обращался в местные органы власти и получал субсидию”, – добавил он.