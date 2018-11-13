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Минсоцполитики собралось ужесточить ответственность за неуплату ЕСВ

Минсоцполитики собралось ужесточить ответственность за неуплату ЕСВ

В Министерстве социальной политики рассказали, что планируют установить ограничение выезда за границу и вождение автомобиля для украинцев, которые имеют задолженность по Единому социальному взносу.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

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“Планируется установить определенные ограничения в отношении выезда за границу, вождение автомобиля по тем, кто имеет задолженность Единого социального взноса”, – отметил Шамбир.

Также он отметил, что дефицит с наполнением Пенсионного фонда есть, и на следующий год также растет.

“Это плановый рост, потому что мы запланировали увеличение пенсий. Первая индексация пенсий на норму, которая предусмотрена в законе – понятно, что в первый год это будет большая финансовая нагрузка”, – сказал Шамбир.

По материалам НВ
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