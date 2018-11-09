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В Украине предлагают отменить сроки возврата долгов ПФ

В Украине предлагают отменить сроки возврата долгов ПФ

По предложению министра социальной политики Андрея Ревы, в Украине могут отменить конкретные сроки в которые Пенсионный фонд (ПФ) обязан возвращать ссуды казначейству.

Речь о том, чтобы исключить норму о возвращении ссуд до конца текущего бюджетного периода. Простыми словами, если такое предложение одобрят в Кабмине, ПФ сможет не возвращать долги казначейству в течение года.

Цель такого шага – обеспечение своевременных выплат пенсий, и исключение возможности задолженностей с выплатами. Напомним, по закону, если у ПФ не хватает денег для выплат, дефицит покрывается ресурсами госбюджета. Если предусмотренных на покрытие средств не хватает – казначейство выделяет ссуды ПФ.

Предложение от Ревы поступило на рассмотрение Кабмину вчера, 14 ноября.

Владимир Гройсман поручил его доработать в течение 3 дней.

Отметим, что с декабря украинцам обещают и повышение соцстандартов. В госбюджете выделены на это средства. Тот же ПФ выделил на повышение более 2,5 млн гривен.

Мои fiнансы:

  • Минимальную пенсию обещают повысить до 1497. Сейчас 1435.
  • Максимальную пенсию также обещают увеличить до 14 970 гривен. Сейчас 14 350.
По материалам Finance.UA
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