Еще в двух городах Германии запретили дизельные авто

Административный суд в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг, 15 ноября, принял решения об ограничении движения дизельных автомобилей в двух городах региона: Гельзенкирхене и Эссене.

Тем самым суд удовлетворил очередной иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая уже добилась ограничения движения дизельных автомобилей в Ахене, Берлине, Бонне, Гамбурге, Кельне, Майнце, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

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Как сообщает агентство dpa, начиная c 1 июля 2019 в Эссене будет ограничено движение машин с дизельными двигателями в 18 из 50 районов города. Впервые под решение суда попал и проходящий через город автобан А40.

В определенных судом зонах с 1 июля будет разрешено движение дизельных автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. А с 1 сентября 2019 года и в дальнейшем сюда будут допускаться только машины класса Евро-6.

В Гельзенкирхене ограничения коснутся одной из улиц, по которой, начиная с 1 июля 2019 года, будет разрешено движение только автомобилям с двигателями класса Евро-6.

21 ноября аналогичный иск экологов рассмотрит суд в Дармштате, 21 декабря придет очередь Висбадена.