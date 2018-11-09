Испания планирует запретить продажи бензиновых и дизельных авто

Испания хочет присоединиться к ряду европейских стран, которые ранее заявили о планах к середине века отказаться от использования автомобилей, загрязняющих воздух.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

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«Испания планирует ввести запрет на продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2040 года, присоединившись к ряду стран, которые также стремятся отказаться от таких транспортных средств, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов», – говорится в сообщении.

Соответствующий план включен в проект закона об изменении климата, который правительство социалиста Педро Санчеса рассчитывает представить в парламенте до конца года.

“С 2040 года будет запрещена регистрация и продажа в Испании легковых авто и коммерческих транспортных средств, непосредственно выделяющих углекислый газ”, – говорится в документе.

Британия и Франция уже пообещали запретить бензиновые и дизельные автомобили с 2040 года, что будет означать большие изменения для мировой автомобильной промышленности и приведет к падению прибылей производителей нефти.