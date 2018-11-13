Coca-Cola обвинили в корпоративном мошенничестве

Мексиканский предприниматель Хосе Антонио дель Валле обвиняет американскую компанию Coca-Cola в корпоративном мошенничестве и хищении промышленной собственности.

Об этом сообщает Financial Times.

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Бизнесмен подал жалобу на производителя напитков в прокуратуру Мехико, требуя взыскать с нее почти $345 млн. Поводом для спора стал новый напиток Coca-Cola, который якобы улучшает работу мозга.

По словам мексиканца, в 2012 году он запустил в Мехико и Нидерландах производство напитка, который содержит аминокислоты под названием Gaba. Он якобы помогает снять стресс, улучшить концентрацию внимания и помогает решить проблемы со сном. Продукт оказался популярным в Японии.

Впоследствии Валле решил остановить производство напитка, чтобы пересмотреть его формулу и провести ребрендинг. Параллельно он начал вести переговоры с Coca-Cola о партнерстве по производству напитка. Продукт получил название Go Gabа.

Как сообщил бизнесмен, в конце 2017 года он подписал соглашение с Coca-Cola, которое запрещало компании производить и распространять подобные напитки на протяжении следующих 30 месяцев. Однако вскоре он узнал, что в Японии начали продавать напиток под названием Fanta Gaba. После обращения мексиканца в Coca-Cola напиток сняли с продаж, отметил Валле.

Сейчас прокуратура проводит расследование, по его итогам суд примет решение, выдвигать в отношении Coca-Cola обвинения официально или нет, пишет издание.