В Минсоцполитики объяснили, для чего нужна справка переселенца

Получение справки внутренне перемещенных лиц для жителей ОРДЛО для выплаты пенсий является средством контроля и предупреждает случаи мошенничества.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

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“К сожалению, мы столкнулись с проблемой, что на сегодняшний день есть случаи, когда осуществляются выплаты пенсии не тому человеку, которому она принадлежит. Есть злоупотребления, есть мошенничество. Именно на это направлены средства контроля. И это в сущности основная проблема, которая вынуждает нас принимать меры по регистрации ВПЛ”, – отметил Шамбир.

По его словам, именно путем информационного оборота можно решить эти проблемы. “Мы сегодня привязались к статусу ВПЛ и дали возможность выплачивать пенсии всем”, – заметил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что существует необходимость избавиться от четкой привязки между статусом ВПЛ и выплатами.

“На сегодняшний день у нас в сущности есть коллизия: у нас есть возможность выплаты перемещенным лицам, и у нас в законе говорится о том, что пенсии выплачиваются по фактическому месту жительства. Фактическое место жительства лиц из неподконтрольных территорий – к сожалению, то место, где мы не сможем осуществлять выплату пенсий. Именно поэтому мы эти вопросы стараемся решить”, – добавил Шамбир.

По состоянию на сегодняшний день для получения пенсии жители ОРДЛО должны выехать на подконтрольную территорию, получить справку о взятии на учет ВПЛ и иметь открытый счет в «Ощадбанку». Сама процедура предусматривает периодическую верификацию в отделении банка.

При этом, в соответствии с постановлением Кабмина № 365 “Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам” от 8 июня 2016 года, уполномоченные органы проводили проверки – представители органов социальной защиты или других органов власти либо учреждений, приходили к переселенцам домой и составляли акт, которым удостоверялся факт наличия лица по зарегистрированному месту пребывания. При отсутствии переселенца по месту своего зарегистрированного пребывания, лицо лишалось права на получение выплат.