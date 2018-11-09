Китайский банк отменил размещение евробондов в США

Крупнейший банк Китая Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) отменил размещение долларовых евробондов на рынке США, подогрев опасения по поводу того, что американские инвесторы теряют интерес к выпускам китайского долга в условиях торговой войны.

По словам источников агентства Bloomberg, ICBC рекламировал евробонды с плавающей ставкой сроками на 3 и 5 лет через свое нью-йоркское подразделение. Однако затем банк решил не проводить прайсинг.

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Отмена не оказала существенного влияния на долговые обязательства кредитной организации на вторичном рынке.

В октябре размещение суверенных бондов Китая привлекло меньше спроса со стороны американских инвесторов, чем ранее, на фоне эскалации торговых споров.