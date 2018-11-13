Huawei представила экосистему для создания ИИ-приложений

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных устройств Huawei представил открытую платформу HiAI 2.0, созданную для поддержки разработки решений на базе искусственного интеллекта (On-Device AI).

По сравнению с первой версией платформы, HiAI 2.0 открывает более широкий доступ к возможностям процессоров, мобильных устройств и облачных сервисов Huawei. В состав HiAI входят платформы HiAI Foundation, HiAI Engine и HiAI Service, которые отвечают запросам создателей приложений с использованием ИИ.

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HiAI Foundation предоставляет доступ к таким возможностям процессоров, как поддержка нескольких фреймворков и операторов, а также высокой вычислительной мощности.

Платформа HiAI использует потенциал процессора Kirin 980 и его двойного нейромодуля для распознавания изображений с удвоенной по сравнению с предшественником производительностью – до 4500 штук в минуту.

Она также поддерживает большее количество моделей и операторов, создавая среду, в которой приложения с искусственным интеллектом будут работать плавно, обеспечивая максимальный комфорт для пользователей, говорится в пресс-релизе Huawei.

Благодаря платформе HiAI Service разработчики могут своевременно предлагать пользователям новые решения, прогнозируя их запросы, а HiAI Engine предлагает разработчикам приложений широкие возможности для выбора.