Huawei выпустит смартфон с 10-кратным оптическим зумом

Президент потребительского бизнеса Huawei в Европе Уолтер Чи рассказал об инновациях, которые компания собирается представить в 2019 году. В основном они сосредоточены в отделе, который занимается улучшением камер.

В первую очередь, в начале года компания планирует показать складной и 5G-смартфон. Также есть планы по камере с четырьмя сенсорами, которая может демонстрировать 10-кратный зум без потерь при масштабировании.

По мнению R&D Huawei, трех- или пятикратного зума попросту будет недостаточно для того, чтобы дистанцироваться от конкурентов. Пока непонятно, будет это оптический или какой-либо гибридный зум. Судя по интервью, Huawei продолжит концентрироваться на топовом сегменте рынка смартфонов, где собирается сбросить с трона Samsung.