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Google планируют расширить штат в Нью-Йорке

Google планируют расширить штат в Нью-Йорке

Холдинг Alphabet и его дочерняя компания Google планируют расширить штат в Нью-Йорке вдвое в ближайшие 10 лет.

Об этом заявила финансовый директор компаний Рут Порат на конференции WSJ Tech D.Live.

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Так, компания собирается приобрести или арендовать офисное здание площадью 120 тыс. квадратных метров в западной части Гринвич-Виллидж на Манхэттене.

Окончание строительства здания планируется к 2022 году, и ожидается, что новый офис сможет вместить более 8,5 тыс. новых работников. В настоящее время в Нью-Йорке трудится боле 7 тыс. сотрудников поискового гиганта.

Google и другие компании высокотехнологичного сектора активно наращивают свое присутствие за пределами Кремниевой долины.

Ранее Google анонсировала появление новых офисов в пригороде Лос-Анджелеса и первого офиса в Детройте, а конкурирующая Amazon, как ожидается, вскоре объявит об открытии представительств в Нью-Йорке и Западной Вирджинии.

По материалам Hubs
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