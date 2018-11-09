"Газпром" сообщил, что Украина продала его долю в донецком "ЮжНИИГипрогазе"

Украинские власти принудительно продали принадлежавшую ПАО “Газпром” 40-процентную долю в ПАО “Институт “ЮжНИИГипрогаз” (Донецк).

Об этом сообщил “Газпром” в свежем квартальном отчете в среду.

“22 августа в рамках аукциона осуществлена принудительная продажа принадлежащих ПАО “Газпром” акций ПАО “Институт “ЮжНИИГипрогаз”, – пишет российская компания.

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В отчете также официально отражено выбытие доли в институте с баланса ПАО “Газпром”.

Напомним, в октябре “Газпром” инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать “Газпром” на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с “Газпрома” штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО “Газпром” 172 млрд грн.