Армения открыла дело на "дочку" Газпрома за уклонение от налогов

Комитет государственных доходов Армении в среду заявил о выявлении в компании “Газпром Армения” крупных финансовых нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

“Проверки показали, что компания (“Газпром Армения” – ред.) допустила некоторые нарушения и не выплатила налоги в особо крупных размерах. В частности, компания “Газпром Армения” в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС, в результате чего выплатила в госбюджет на несколько миллиардов драмов (миллионов долларов – ред.) меньше налоговых обязательств”, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей (ст. 205 Уголовного кодекса Армении). Сейчас определяется причиненный государству ущерб, проводится работа по выявлению коррупции в сфере потребления природного газа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключал, что в схеме поставок российского газа потребителям Армении существуют коррупционные риски. “Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают из России дешевый газ. Причиной тому может быть неэффективное управление, в том числе коррупционные риски. Думаю, российские власти с пониманием отнесутся, если мы начнем серьезно изучать этот вопрос”, – заявлял Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов после представления программы нового правительства.

Пашинян также сообщал, что на встрече с президентом России договорился изучить весь механизм ценообразования на поставляемый в республику природный газ.