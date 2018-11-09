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Киевлянам придут платежки за октябрь с новыми тарифами за холодную воду

Киевлянам придут платежки за октябрь с новыми тарифами за холодную воду

В декабре киевлянам придут платежки с новыми тарифами за услугу централизованного снабжения холодной воды и за водоотвод холодной и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

В компании отметили, что с 14.10.2018 года НКРЭКУ повысила тарифы для “Киевводоканала”. Следовательно, начисление услуг будет рассчитано по 2 тарифам.

С 1 октября 2018 по 13 октября 2018 стоимость централизованного снабжения и отвод холодной воды (общий) составила 16,716 гривны за 1 куб. м, за централизованный водоотвод стоимость составила 7,936 гривны за 1 куб. м.

С 14 октября 2018 по 31 октября 2018 стоимость централизованного снабжения и отвод холодной воды (общий) составила 19,596 гривны за 1 куб. м, а стоимость централизованного водоотвода составила 9,504 гривны за 1 куб. м.

Но, для того, чтобы пользователи не путались во время расчетов, водоканал укажет в платежке среднее арифметическое тарифа.

Мои fiнансы:

  • Стоимость централизованного снабжения и отведения холодной воды за октябрь составит 18,377 гривны за 1 куб. м.
  • Стоимость централизованного снабжения холодной воды за октябрь составит 9,543 гривны за 1 куб. м.
  • Стоимость централизованного отвода горячей воды за октябрь составит 8,845 гривны за 1 куб. м.
По материалам Finance.UA
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