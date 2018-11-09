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UA.SC 2018 - Всё об IT-безопасности вашего бизнеса

“Каждую неделю происходят инциденты мирового масштаба в IT-безопасности. Только за последний месяц с этим столкнулись такие компании-гиганты как Google и Facebook. Когда мы говорим о людях, то нет ничего невозможного: взломать могут любого человека. Если тебя берут в разработку – никакая двухфакторная аутентификация или подтверждение через смс не спасут – всё перехватывается и ломается, цена вопроса совсем невелика. Ты просто должен быть готов к этому”.

Олег Половинко,

руководитель направления информационной безопасности Integrity Vision

Если вы беспокоитесь о IT-безопасности внутри своей компании, то UA.SC 2018 – лучшее решение. 28 ноября 2018 года в Киеве состоится третья всеукраинская конференция по ИТ-безопасности UA.SC. За 2 года UA Security Conference объединила более 750 участников, 37 спикеров и 8 стран.

UA.SC была создана в 2016 году, как профессиональная площадка для обмена опытом, с целью повышения уровня информационной безопасности украинского бизнеса и государственных структур. Все эти годы с нами такие компании: ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, Credit Agricole Банк, НБУ, Метинвест, DTEK, Ciklum, ZEO Alliance, 1+1, StarlightMedia, ФАРМАК, Киевстар, DHL, Спортмастер, SOCAR Energy Ukraine, и другие драйверы украинского рынка.

“UA.SC нацелена на людей, которые несут ответственность за построение системы ИБ, где важен взвешенный подход к выбору решений. За один день мы объединяем топ-вендоров, мировых экспертов и корпоративный сегмент, чтобы дать большой объём полезной информации, которую потом используют для выполнения ежедневных задач и для построения комплексной информационной защиты”.

Инна Соловьева,

генеральный директор Integrity Vision

Вас ждёт 36 докладов и 11 воркшопов о специфике современных угроз, security-трендах, эффективных инструментах, новых решениях и успешных кейсах. Доклады конференции разделены на три потока, чтобы участники могли получить целевую информацию для своих конкретных потребностей:

- изнес-поток – безопасность на управленческом уровне. Здесь все про внедрение продуктов для корпоративной IT-безопасности и опыт передовых компаний в IT-защите.

- технический поток – безопасность на функциональном уровне. Только практическая информация про инструменты, технологии и решения для защиты от взломов и атак.

- workshop-зал – безопасность в деталях. Подробные демонстрации продуктов и решений, инструкции по внедрению, рекомендации от производителей и открытое общением с лидерами мнений и экспертами ИТ-рынка.

Эксперты мирового уровня расскажут о: GDPR в украинских реалиях, защита и контроль облачных ресурсов, технологии ловушек и перехвата кибератак, обработка инцидентов и автоматизация, Threat Intelligence, DevSecOps и другое.

В этом году на конференции выступят эксперты из IBM, Check Point, Qualys, Oberig IT, Symantec, SOC Prime, Splunk, MobileIron, Flowmon, ElectricIQ. Кроме того, мы ждем много интернациональных спикеров с мировым опытом устранения уязвимостей.

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По материалам UA.SC
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