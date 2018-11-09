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У фермеров Казахстана появится своя криптовалюта

У фермеров Казахстана появится своя криптовалюта

В следующем году Казахстан планирует запустить криптовалюту, которая будет задействована в сельскохозяйственной сфере.

Новую цифровую валюту бидайкоин фермеры смогут использовать в торговле зерном, а также для получения денежной помощи для покупки новой техники. Бидайкоин будет привязан к местной валюте: 1 бидайкоин — 1 тенге.

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Кроме того, Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено закончить оцифровку пастбищ до конца 2018 года. На данный момент уже оцифровано 20% пастбищ и 98% площади пашни. Это делается для того, чтобы фермеры имели возможность подавать заявки на финансирование удобрений и получения льготного топлива.

Также власти Казахстана смогут контролировать использование земельных ресурсов и проанализировать уровень продуктивности.

По материалам internetua.com
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