Иран создал национальную криптовалюту

Власти Ирана завершили разработку национальной криптовалюты, обеспеченной местным риалом. Сейчас новый актив проходит одобрение в центробанке страны.

Об этом заявил генеральный директор корпорации Informatics Services (ISC) Сейед Аботалеб Наджафи, пишет Сегодня.

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По его словам, тестирование платежей, а также внутренних и межбанковских расчетов будет проводиться банковскими учреждениями страны, в том числе с помощью распределенной инфраструктуры.

CBI заинтересован в использовании криптовалюты для расширения услуг банковской системы и обхода экономических санкций США.

“Государственная криптовалюта разработана, прежде всего, для изучения возможностей цифровых монет и технологии блокчейна, для облегчения финансовых платежей и розничных банковских операций”, – отметил Сейед Наджафи.

Примечательно, что новый актив будет обеспечен местной валютой, несмотря на волатильность и девальвацию риала. Так, неофициальный курс риала упал до 143 000 к 1 доллару США, при официальном курсе около 41 000 риалов к доллару.

“В обмен на каждую монету цифровой национальной валюты ее эквивалент в риалах на счету центрального банка блокируется, поэтому она никогда не создаст ликвидности”, – подчеркнул Наджафи.

Отметим, что новая криптовалюта пока не имеет названия.