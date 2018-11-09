Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 126 0

Иран создал национальную криптовалюту

Иран создал национальную криптовалюту

Власти Ирана завершили разработку национальной криптовалюты, обеспеченной местным риалом. Сейчас новый актив проходит одобрение в центробанке страны.

Об этом заявил генеральный директор корпорации Informatics Services (ISC) Сейед Аботалеб Наджафи, пишет Сегодня.

Читайте также: Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

По его словам, тестирование платежей, а также внутренних и межбанковских расчетов будет проводиться банковскими учреждениями страны, в том числе с помощью распределенной инфраструктуры.

CBI заинтересован в использовании криптовалюты для расширения услуг банковской системы и обхода экономических санкций США.

“Государственная криптовалюта разработана, прежде всего, для изучения возможностей цифровых монет и технологии блокчейна, для облегчения финансовых платежей и розничных банковских операций”, – отметил Сейед Наджафи.

Примечательно, что новый актив будет обеспечен местной валютой, несмотря на волатильность и девальвацию риала. Так, неофициальный курс риала упал до 143 000 к 1 доллару США, при официальном курсе около 41 000 риалов к доллару.

“В обмен на каждую монету цифровой национальной валюты ее эквивалент в риалах на счету центрального банка блокируется, поэтому она никогда не создаст ликвидности”, – подчеркнул Наджафи.

Отметим, что новая криптовалюта пока не имеет названия.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина