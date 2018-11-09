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В Samsung рассказали, сколько выпустят смартфонов с гибким дисплеем

В Samsung рассказали, сколько выпустят смартфонов с гибким дисплеем

Samsung показала прототип складного смартфона, оснащённого гибким OLED-дисплеем Infinity Flex.

Ни характеристик будущей новинки, ни даже её названия южнокорейский гигант не раскрыл.

Компания лишь сообщила, что начнёт массовое производство устройства в течение нескольких ближайших месяцев.

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Это означает, что до конца года гаджет в продаже не появится. Одна из вероятных причин такой осторожности корейцев – сомнения в том, каким будет спрос на складной аппарат.

Как уточнил накануне глава мобильного подразделения бренда Донг Джин Ко, первая партия гибких смартфонов будет насчитывать 1 млн экземпляров. Для сравнения: флагманские модели Galaxy S9 и S9+ только за первый месяц продаж были реализованы в количестве 8 млн штук.

Небольшая стартовая партия позволит Samsung «прощупать» рынок и, в случае востребованности новинки у покупателей, нарастить объёмы производства. Устройство будет продаваться по всему миру.

Желающим приобрести гаджет, который в сложенном состоянии является смартфоном, а в раскрытом превращается в планшет, опасаться его дефицита не стоит. По крайней мере, если оправдаются прогнозы независимых экспертов относительно его розничной стоимости. Ещё летом они заявляли, что цена составит примерно $1800.

По материалам Комментарии
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