В Украине без тепла рискуют остаться десятки городов: кто после Кривого Рога

Украинцев за долги по новым правилам могут оставлять без тепла даже зимой. Нововведения уже ощутили на себе жители Кривого Рога. Так, местное предприятие не выполнило график погашения долга, а “Нафтогаз” отказался подписывать с ними договор. По новым правилам это дает возможность законно в отопительный период оставлять котельные без газа, а местных жителей — без тепла. Такая ситуация может повториться и в других городах. Украинцы, которые не будут платить за коммуналку, фактически провоцируют отключение тепла в своих городах.

Долги за коммунальные услуги накапливают годами. Причем в среднем, если верить данным Госстата, украинцы тратят на коммуналку лишь 10-15% дохода. Это связано с тем, что в отопительный сезон у каждой второй семьи — субсидия, а в сельской местности часто нет газа и централизованного водоснабжения.

Субсидии не получают в двух случаях. Первый: доход семьи позволяет платить меньше 15% от него за коммуналку. Второй: семья не отвечает требованиям для предоставления скидки. Среди неплательщиков — огромное количество состоятельных семей. Как рассказали в КГГА, долги за коммуналку есть даже в элитных домах. Украинцы ездят на дорогих автомобилях, делают ремонты и покупают квартиры за миллионы гривен, но при этом за коммуналку не платят.

Если не платить за тепло, поставщик не может рассчитываться за газ с посредником, который платит “Нафтогазу”. В результате, когда приходит время перезаключать договоры, НАК отказывается это делать. В ответ на запрос в компании заявили: если поставщик коммунальных услуг вовремя не расплачивается за газ и не подписывает договор реструктуризации долга, он обязан сам прекратить потреблять голубое топливо. Если же предприятие не выполняет эти требования, это сделают по требованию.

“Облгазы” по всей стране уже заявили, что ограничение поставок голубого топлива в отопительный сезон может грозить не только тем, что украинцам придется мерзнуть, но и возможным выходом из рабочего состояния системы теплоснабжения. Просто так прекратить подавать тепло в систему при минусовой температуре нельзя. Иначе даже после того, как долг оплатят и поставки газа возобновят, включить снова отопление не получится.

“Негативная реакция отдельных “облгазов” на эти изменения еще раз подтверждает их нежелание выполнять установленный законодательством порядок и свои непосредственные функции по обеспечению надлежащей эксплуатации газораспределительных систем и недопущения возникновения несанкционированного отбора”, — заявили в “Нафтогазе”.



Примеры, когда в отопительный сезон предприятие осталось без газа, уже есть. В Херсоне и Кривом Роге несколько дней назад за долги местные котельные перестали работать. В школах пришлось объявлять карантин, а недовольные местные жители вышли с акциями протестов и потребовали вернуть отопление. Кстати, после акций с поджогом шин и скандала теплоснабжение восстановили.

В зоне риска — Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Одесская области и Киев. Здесь самые высокие долги за газ. И если предприятия в этих регионах не будут вовремя выполнять план по погашению задолженности, в любой момент они могут остаться без голубого топлива.

Ситуация с огромными долгами – не нова, отмечает эксперт в энергетических вопросах Геннадий Рябцев. “Если речь о коммунальных предприятиях, стоит определить, каким образом долги были созданы. Недавно проблема появилась у “Киевтеплоэнерго”, от которой требовали не только погасить долги, появившиеся в результате недисциплинированности потребителей. Но и каких-то штрафов, пени, которые уже “произвольно” вводились, в частности “Нафтогазом Украины”, — объясняет Рябцев.

Проблема не только в населении, которое не платит вовремя, но и, например, в государственных программах. Если субсидии и льготы вовремя не компенсируют, предприятия не могут в полной мере заплатить за газ, им начисляют штрафы и пени. Но если тело долга после того, как государство заплатит за льготников, они смогут погасить, то источники средств для погашения пени и штрафов нет.

Как могут наказать за долги по коммуналке

Самый простой способ заставить заплатить долг — подать иск в суд. Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество, автомобиль могут забрать на штрафплощадку, а стиральную машинку отобрать и продать на торгах. Правда, как поясняет юрист Дина Дрыжакова, мелких должников такая судьба не коснется. Минимальная ставка за подачу в суд о получении судебного приказа — 881 грн, или 1762 грн при подаче иска материального характера.

Чтобы суд оставил без единственного жилья, сумма долга должна быть от 20 минимальных зарплат (74,4 тыс. грн). “Стоит также помнить, что в процессе судебного разбирательства должник имеет право опротестовать сумму долга. Не нужно переживать по поводу выселения за долги”, — отмечает юрист.

Украинцам со следующего года придется платить пеню за каждый день просрочки коммуналки. О таком нововведении говорится в уже принятом законе “О жилищно-коммунальных услугах”. Пеню будут начислять после 20 числа каждого месяца. Каждый день “опоздания” будет стоить 0,01% от долга. В первых редакциях законопроекта предлагали штрафовать на 0,1% в день. Тогда бы сумма долга за 100 дней просрочки могла увеличиться на 10%. Сейчас же за 100 дней придется переплатить лишь 1%. Авторы закона считают, что это позволит дисциплинировать украинцев.

Единственный способ обезопасить себя от внезапных отключений коммунальных услуг — ответственно платить по счетам. Газ, горячая и холодная вода, электроэнергия — такой же товар, как хлеб или картошка. И те, кто товар использовал, но не заплатил за него, фактически нарушили закон (по меньшей мере закон “О ЖКУ”).