Модернизировать энергосистему Украины позволит введение аукционов для "зеленой" энергетики, – експерт

Исполняющий обязанности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат Украины Александр Домбровский заявил, что в Украине необходимо срочно ввести законодательные изменения для запуска аукционов на строительство объектов “зеленой” энергетики.

Для этого в парламенте подготовлен соответствующий системный законопроект №8449, который должны были обсудить на заседании Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. Несмотря на отсутствие кворума на заседании, члены Комитета высказывают необходимость безотлагательных изменений в законодательство в сфере “зеленой” энергетики.

“Когда принимался “зеленый тариф”, стоимость одного мегаватта солнечной инсталляции примерно стоила до 4 млн евро, сегодня это примерно 800 тыс. То есть цена технологии упала в 5 раз, а тариф мы с вами сокращали, по-моему, только один раз минус 30% в 2015 году. То есть тариф должен соответствовать уровню технологий, если технологии дешевеют, то тариф должен меняться. Для этого лучший инструмент – это аукцион, и мы сейчас над этим работаем. Это большой законопроект, который предусматривает расширение солнечной инсталляции для домохозяйств, малого и среднего бизнеса”, – отметил он.

Как пояснил нардеп, переход к формуле “аукционов” – это цивилизованный путь, “который прошли Европейский Союз, США, Япония, весь цивилизованный мир”.

“В конкуренции определяется цена на электрическую электроэнергию”, – подчеркнул депутат, добавив, что от введения аукционов в итоге выиграют как рядовые потребители, так и участники рынка с инвесторами.