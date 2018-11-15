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В мозге человека нашли неизвестный ранее микробиом

В мозге человека нашли неизвестный ранее микробиом

Считается, что микробы в кишечнике человека отвечают за многие вещи, влияющие на здоровье, включая гены и даже эмоции. Исследование показало, что это процветающее бактериальное царство может быть связано с отдельным «микробиомом человеческого мозга».

Такой — пока что предварительный — вывод был представлен на стендовой сессии ежегодной встречи Neuroscience 2018 исследователями из Университета Алабамы в Бирмингеме во главе с нейроанатомом Розалиндой Робертс (Rosalinda Roberts). Значимость потенциальной находки заключается в том, что до сих пор не известно, как микробиом кишечника может влиять на функцию и поведение мозга, а потому новое предположение о том, что человеческий мозг имеет собственную популяцию микробиомов, могло бы предложить принципиально иной взгляд на эту проблему. Ученые изучили образцы мозга, взятые у 34 умерших людей — около половины из них страдали от шизофрении, а другая половина считалась здоровой.

Все случаи показали содержание бактерий в различных количествах. Они имели форму стержня и содержали капсулу, нуклеоид, рибосомы и вакуоли

Плотность бактерий варьируется в зависимости от того, в какой области мозга они обнаружены: больше всего их было в черной субстанции, гиппокампе и префронтальной коре. Исследователи не могут ответить, как бактерии попали туда, но Робертс предполагает, что их могли транспортировать кровеносные сосуды.

В то же время они признают, что микробы могли попасть туда в результате хирургического вмешательства во время посмертных операций, однако то, как они распространялись по всей ткани, не исключает и других вариантов.

По материалам bigmir.net
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