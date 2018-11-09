Названо количество биткоин-банкоматов в мире

В мире возросло количество биткоин-банкоматов. Ожидается, что в этом месяце их число превысит отметку в 4 тыс. единиц.

Сегодня повышение доступа криптовалют для людей остается одним из ключевых приоритетов. Поэтому здесь криптоматы должны сыграть существенную роль. Ведь эти устройства облегчают покупку биткоинов и альткоинов за фиатные деньги. В связи с этим почти 4 тыс. таких биткоин-автоматов вскоре могут быть доступны пользователям криптовалют во всем мире.

В мае текущего года сообщалось, что число установленных в мире криптоматов превысило 3 тыс устройств.

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Так, именно Северная Америка является местом, где биткоин-банкоматы широко распространены. В настоящее время этот континент контролирует 71,3% рынка. На втором месте по количеству таких устройств находится Европа. Азия, хотя и довольно-таки заметна на рынке криптовалют, однако в странах континента размещены 2,56% от общего числа существующих криптоматов. Океания, Южная Америка и Африка имеют еще меньшее количество таких устройств, поэтому занимают последние позиции.

Отмечается, что одной из причин широкого распространения криптоматов в мире является то, что эти устройства поддерживают не только Bitcoin, но и разные альткоины. В частности, самый популярный альткоин, который покупают в криптоматах — Litecoin. После него следуют Ethereum и Bitcoin Cash. Сегодня также возрастает спрос на такие криптовалюты, как Dash, Monero, Dogecoin и Zcash. Кроме того, около четырех из десяти криптоматов предоставляют пользователям возможность не только покупать, но и продавать цифровые валюты.