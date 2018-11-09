Ежемесячно проходит около 1,5 тысячи судов между бизнесом и налоговой - эксперты

Ежемесячно в судах рассматривается около 1,5 тысячи исков в сфере деятельности Государственной фискальной службы, большинство из которых – это иски бизнеса.

Об этом сообщает платформа открытых данных Opendatabot.

“Ежемесячно происходило около 1,5 тысячи судов, в большинстве из которых налоговая выступала как ответчик”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в сравнении с другими годами в 2018-м количество судов с налоговой уменьшилась. Так, в 2017 году среднее количество судов в месяц составляло 2,5 тысячи.

В общем, в 2018 году налоговая провела с украинским бизнесом и гражданами 18 542 судов.

В большинстве случаев бизнес судится с налоговой из-за начислений и штрафов.

«Частые причины обращения в суд на налоговую — отмена налоговых начислений и штрафных санкций. По данным ГФС, в 2018 году произошло 46,3 тысячи подобных дел. Также часто дела касаются обжалования комиссии ГФС об отказе в регистрации накладных, обжалования приказов о проведении внеплановых выездных проверок о возврате сумм ошибочно и излишне уплаченных денежных обязательств по налогу на прибыль», — цитирует Opendatabot управляющего партнера АО “Адвокатская семья Лысенко” Ярослава Лысенко.