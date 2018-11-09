Президент инициирует увеличение расходов на инклюзивное образование и подключение школ к интернету

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует увеличение государственной субвенции на инклюзивное образование и выделение около 3 миллиардов гривен на подключение школ в сельской местности к интернету.

«Настаиваю на увеличении субвенции на инклюзивное образование до одного миллиарда гривен. Поскольку вообще решать проблемы инклюзивного образования начали только сейчас, в последние 3-4 года. До этого эти дети, которые являются равными членами общества, были брошены на произвол судьбы», — заявил Порошенко.

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По словам Порошенко, сельские советы, амбулатории и школы должны иметь подключение к высокоскоростному интернету.

«Я инициирую выделение в следующем году 3 миллиардов гривен на подключение сельских школ к Интернету, на модернизацию опорных школ, на приобретение школьных автобусов», — добавил Порошенко.