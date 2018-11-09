В Австрии испытали двухдвигательный гибридный самолет

В ходе испытаний DA40 провел в небе около 20 минут с выключенным дизельным двигателем. Он поднялся на высоту 914 м и разогнался до скорости 241 км/час. Специалисты протестировали в воздухе DA40 на трех режимах — ход на электрическом двигателе, с зарядкой аккумуляторов и движение от дизель-генератора без зарядки аккумулятором. В дальнейшем разработчик намерен продолжить испытания летательного устройства.

Гибридный самолет DA40 имеет дизель-генератор общей мощностью в 110 кВт, который заряжает две батареи емкостью 12 кВт/час каждая. Генератор и аккумуляторы питают два электромотора, общая мощность которых составляет 150 кВт во взлетном режиме.

На полном заряде батарей самолет сможет находиться в воздухе до 30 минут, а в гибридном режиме — до пяти часов.