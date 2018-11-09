Заправщики опустили цены на все виды бензинов

Сразу две крупные розничные сети АЗС WOG и ОККО в выходные понизили цены на все виды бензинов и дизельное топливо на 50 копеек за литр. Таким образом стоимость А-92 здесь опустилась до 32,99 грн./л. «Пятый» подешевел до 33,99 грн./л., а «дизель» заправляют по 33,49 грн./л. Об этом со ссылкой на собственный мониторинг сообщает Консалтинговая группа «А-95».

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Кроме WOG и ОККО, пересмотрели ценники на стелах также и региональные заправщики. К примеру в сетях «Укр-Петроль» и «Автотехсервис» топливо подешевело на 50 коп./л. А «Катрал» снизил цены на 10 копеек.

Таким образом, 12 ноября средняя стоимость «пятого» бензина снизилась на 13 копеек до 32,65 грн./л. Дизельное топливо потеряло всего 1 копейку и в понедельник продается в рознице в среднем по 32,4 грн. за литр.

Напомним, в последний раз WOG и ОККО пересматривали цены в начале ноября. Традиционно, обе крупнейшие сети снизили стоимость литра горючего на 50 копеек.

Эксперты объясняют нынешнее снижение динамикой мировых цен на нефть. Так, после октябрьских максимумов котировки пошли вниз. А 9 ноября цена на Brent упала ниже отметки 70 $/баррель – до минимальных значений с апреля 2018 года.