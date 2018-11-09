Около четверти горючего продается нелегально - эксперт (видео)

Давление силовых органов, рейдерство, коррупция – такие препятствия называет отечественный бизнес для своего развития.

Среди угроз также теневая экономика. Так, по данным операторов топливного рынка, около четверти горючего продается нелегально. То есть без уплаты налогов, низкого качества и без официального оформления работников.

Об этом в эфире передачи “Финансовий тиждень” рассказал президент и председатель наблюдательного совета концерна “Галнафтогаз” Виталий Антонов.

“В государстве создается отдельный класс теневой экономики. Например, есть потребитель – “еврономера” – в огромном количестве, есть торговец и производитель. Сегодня возрождаются не только нелегальные мелкие заправки, а возрождаются нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. Это небольшие “самовары”, перерабатывающие ворованную из месторождений нефть. Если у нас стандарты Евро-5 и Евро-6, то они перерабатывают очень быстро по стандартам Евро-2”, – говорит Антонов.

Проблемы разные, говорят предприниматели, но пути их решения очень похожи: это защита в правовом поле и максимальная публичность. Но для этого предприятие должно работать полностью законно.