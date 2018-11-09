Alstom предложит "УЗ" локомотивы Prima T8 и Prima M4

Французская компания Alstom собирается предложить “Укрзализныце” грузовые локомотивы Prima T8 и пассажирские Prima M4.

Об этом сообщила пресс-служба украинской железной дороги со ссылкой на старшего вице-президента представительства Alstom в Европе Жан-Луку Эрбаччи.

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Локомотив Prima T8 способен тащить до 9 тысяч тонн со скоростью до 120 км/час. Он адаптирован к суровым зимним условиям и экстремально низким температурам. Обе модели отличаются низким уровнем агрессивного воздействия на инфраструктуру, при этом обеспечивают высокое тяговое усилие в электрифицированных сетях, соответствующий уровень комфорта и максимальную безопасность при поездках на дальние расстояния.

Кроме того, сотрудничество будет включать локализацию производства в Украине с поэтапным ее увеличением.

По словам Эрбаччи, профильная группа Alstom по вопросам финансирования сейчас работает с Министерством финансов Франции и кредитными организациями.

Общая потребность “Укрзализныци” в локомотивах составляет не меньше 200 электровозов в ближайшие семь лет и 500 до 2029 года.