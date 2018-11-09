Рева рассказал, лишит ли муниципальная няня прав на декретные выплаты и отпуск

Кабмин с 2019 года планирует запустить проект “Муниципальная няня”. Хотя живых денег родители не получат, предусматривается, что компенсация расходов будет предоставляться в виде налоговой скидки одному из родителей.

В связи с этим появились слухи об отмене декретных выплат.

Каково положение дел на самом деле – решил рассказать министр социальной политики Андрей Рева.

“Муниципальная няня – это дополнительный бонус, и она не лишит семьи дополнительных декретных или других выплат”, – сообщил министр.

Он отметил, что это государственная помощь для тех, кто хочет воспользоваться ею.

Мои fiнансы:

Зачем: Это проект правительства, который компенсирует расходы семьи на няню. Услуги няни будут действовать для малышей до трех лет.

Когда и сколько: С 2019 года каждая семья будет получать на услуги няни 1500 гривен.

Как получить: Для этого нужно обратиться в ГФС и подать декларацию за год с расходами на няню.

Какие документы нужно: Декларация плюс договоры, чеки и квитанции.