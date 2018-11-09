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Рева рассказал, лишит ли муниципальная няня прав на декретные выплаты и отпуск

Рева рассказал, лишит ли муниципальная няня прав на декретные выплаты и отпуск

Кабмин с 2019 года планирует запустить проект “Муниципальная няня”. Хотя живых денег родители не получат, предусматривается, что компенсация расходов будет предоставляться в виде налоговой скидки одному из родителей.

В связи с этим появились слухи об отмене декретных выплат.

Каково положение дел на самом деле – решил рассказать министр социальной политики Андрей Рева.

“Муниципальная няня – это дополнительный бонус, и она не лишит семьи дополнительных декретных или других выплат”, – сообщил министр.

Он отметил, что это государственная помощь для тех, кто хочет воспользоваться ею.

Мои fiнансы:

  • Зачем: Это проект правительства, который компенсирует расходы семьи на няню. Услуги няни будут действовать для малышей до трех лет.
  • Когда и сколько: С 2019 года каждая семья будет получать на услуги няни 1500 гривен.
  • Как получить: Для этого нужно обратиться в ГФС и подать декларацию за год с расходами на няню.
  • Какие документы нужно: Декларация плюс договоры, чеки и квитанции.
  • Дополнительные скидки: плательщиков I и II групп освободят от уплаты ЕСВ. А физическим лицам – предпринимателям III и IV групп будет предоставлена скидка на уплату того же ЕСВ в пределах прожиточного минимума.
По материалам Finance.UA
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