Рева рассказал, лишит ли муниципальная няня прав на декретные выплаты и отпуск

Кабмин с 2019 года планирует запустить проект “Муниципальная няня”. Хотя живых денег родители не получат, предусматривается, что компенсация расходов будет предоставляться в виде налоговой скидки одному из родителей.
В связи с этим появились слухи об отмене декретных выплат.
Каково положение дел на самом деле – решил рассказать министр социальной политики Андрей Рева.
“Муниципальная няня – это дополнительный бонус, и она не лишит семьи дополнительных декретных или других выплат”, – сообщил министр.
Он отметил, что это государственная помощь для тех, кто хочет воспользоваться ею.
Мои fiнансы:
- Зачем: Это проект правительства, который компенсирует расходы семьи на няню. Услуги няни будут действовать для малышей до трех лет.
- Когда и сколько: С 2019 года каждая семья будет получать на услуги няни 1500 гривен.
- Как получить: Для этого нужно обратиться в ГФС и подать декларацию за год с расходами на няню.
- Какие документы нужно: Декларация плюс договоры, чеки и квитанции.
- Дополнительные скидки: плательщиков I и II групп освободят от уплаты ЕСВ. А физическим лицам – предпринимателям III и IV групп будет предоставлена скидка на уплату того же ЕСВ в пределах прожиточного минимума.