Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

«Киевтеплоэнерго» потратит 75 миллионов на охрану труб

«Киевтеплоэнерго» потратит 75 миллионов на охрану труб

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», которое поставляет киевлянам горячую воду и тепло, объявило тендер на закупку охранных услуг в период с января по декабрь 2019 года. Стоимость будущего контракта они оценили в весьма солидную сумму – 74,5 млн. грн.

Об этом сообщается на платформе ProZorro.

Читайте также: Отопительный сезон стартовал: сколько заплатим

За эти деньги компания-победитель должна будет обеспечить круглосуточную охрану 56 объектов «Киевтеплоэнерго» силами девятисот охранников. Речь идет о районных котельных, складских помещений, административных зданиях и аварийно-восстановительных участков, а также центров обслуживания абонентов.

Примечательно, что охранять городское «добро» секьюрити должны будут не только от чужих, но и от работников. В условиях аукциона обозначено, что наемная служба безопасности должна будет обеспечить сохранность имущества, обеспечить контроль въезда и выезда транспорта на территорию объектов, а также контролировать перемещение людей внутри.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина