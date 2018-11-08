«Киевтеплоэнерго» потратит 75 миллионов на охрану труб

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», которое поставляет киевлянам горячую воду и тепло, объявило тендер на закупку охранных услуг в период с января по декабрь 2019 года. Стоимость будущего контракта они оценили в весьма солидную сумму – 74,5 млн. грн.

Об этом сообщается на платформе ProZorro.

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За эти деньги компания-победитель должна будет обеспечить круглосуточную охрану 56 объектов «Киевтеплоэнерго» силами девятисот охранников. Речь идет о районных котельных, складских помещений, административных зданиях и аварийно-восстановительных участков, а также центров обслуживания абонентов.

Примечательно, что охранять городское «добро» секьюрити должны будут не только от чужих, но и от работников. В условиях аукциона обозначено, что наемная служба безопасности должна будет обеспечить сохранность имущества, обеспечить контроль въезда и выезда транспорта на территорию объектов, а также контролировать перемещение людей внутри.